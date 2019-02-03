Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

7 dakika önce

Beypazarı'nda, İYİ Parti ve CHP'nin seçim ittifakı kapsamında çıkardığı belediye başkan adayı tanıtıldı.

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Beypazarı'nda, İYİ Parti ve CHP'nin seçim ittifakı kapsamında çıkardığı belediye başkan adayı tanıtıldı.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, adaylarının Veysel Ayık olduğunu bildirdi.

Adayı belirlerken uzun bir süreç yaşadıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"İYİ Parti ve CHP her iki parti ittifak içindeydi. Bekledik ve hayırlısı olur diye düşündük. Genel merkezimizin, il başkanlığımızın takdirleriyle Veysel Ayık Beypazarı belediye başkan adayımız oldu. Bundan sonra adayımızın etrafında birleşerek Beypazarı'na güzel huzurlu ve değişebilir bir ilçe olarak görmek istiyoruz." dedi.

Veysel Ayık da ayrıştırmacı değil kucaklayan olacaklarını bildirdi.

Toplantıya CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:31 Kaynak: AA

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