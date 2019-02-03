Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.
CHP Keşan
Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı
, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor.
Yalı ve CHP Keşan İlçe Başkanlığı üyeleri, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri
Kompleksindeki pazarcıları ve çarşı esnafını ziyaret etti.
Pazarcıların ve esnafın istek ve sıkıntılarını dinleyen Yalı, başkan seçildiğinde isteklerin en kısa sürede yerine getirileceğini kaydetti.
Yalı, burada yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Çarşı esnafımıza yaptığımız ziyaretlerde gördük ki halk pahalılıktan, esnafta iş yapamamaktan şikayetçi. Ancak pazarcı esnafı gibi onlar da umutlu. İçinde yaşadığımız Keşan'ı 'nasıl daha güzel bir hale getirebiliriz' diye kendilerinden öneriler aldık ve projelerimizi tanıttık. Emin olsunlar ki verdikleri destek Keşan'ı bambaşka bir Keşan yapacak." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:04 Kaynak: AA
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