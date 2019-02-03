Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

18 dakika önce

AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

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AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı ve AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

Kalaycı, partilerinin yerel seçim çalışmalarına ilişkin manifestosunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını ve kendilerinin de Bartın Belediyesi'ni AK belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.

Seçimlere güçlü bir şekilde girdiklerini ve Bartın'da iktidarla yerel yönetimi birleştireceklerini ifade eden Kalaycı, "Biz Bartın'ın iktidar belediyesi olmasını istiyoruz ve bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Seçimlerin ülkemize, Bartın'ımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

AK Parti Bartın Belediye Başkan adayı Yusuf Aldatmaz da Bartın'a hizmet edebilmek, yeni bir dönem başlatmak için yola çıktıklarını ve Bartın'ı kuzeyin yıldızı bir marka şehir yapma amacında olduklarını belirtti.

Ekonomik gelişme odaklı projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını anlatan Aldatmaz, "Biz, büyük bir aileyiz. Bartın'ın sorunlarını bilen ve çözüm yollarını da üreten iktidar ve yerel yönetim bir uyum içinde yepyeni bir Bartın en büyük amacımız. Bu amaca ulaşabilmek için arkadaşlarımızla beraber gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Genç, dinamik, Bartın'ın tüm kesimlerine hitap eden belediye meclisimizle yeni bir dönemin başlangıcı için halkımızdan onay istiyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:22 Kaynak: AA

Bartın, Politika
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