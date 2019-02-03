Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, Ödemiş'de ittifakla birlikte zafere ulaşacaklarını belirtti.

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AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez, Ödemiş'de ittifakla birlikte zafere ulaşacaklarını belirtti.

Bezmez, partisince Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıya katılarak, seçim tarihine kadar planlı ve programlı bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Partililerden çalışmaları hassasiyetle yürütmelerini isteyen Bezmez, "Seçim sloganını biliyorsunuz, 'samimiyet, tevazu ve gayret' olacaktır. Dargınlıkları ve küskünlükleri bir tarafa bırakacağız. ve önümüzdeki günlerde çalışma grupları oluşacak. İnşallah kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve siz değerli partililerimiz ve İttifak partisi MHP'li arkadaşlarımızla birlikte, seçimlerde hep birlikte 31 Mart gecesinde zafere ulaşacağız." dedi.

AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta ise demokrasi ve hukuk kuralları içerisinde seçimlerin yapılacağını aktararak, "İnşallah İzmir'de de seçimin
kazanılmasıyla birlikte Konak
meydanında, 31 Mart akşamında zeybek oynayarak seçim zaferini kutlayacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:52 Kaynak: AA

Ödemiş, Politika
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