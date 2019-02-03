Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

CHP Eynesil Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif Karadeniz, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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CHP Eynesil Belediye Başkan Adayı Ahmet Latif Karadeniz, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Karadeniz, Mehmet Somuncuoğlu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, istek ve sorunlarını dinledi.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karadeniz, hedeflerinin Eynesil'e önemli hizmetler kazandırmak olduğunu söyledi.

Huzur dolu, yaşanır bir Eynesil için her kesimden, herkesin oyuna talipli olduğunu aktaran Karadeniz, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde kimseyi üzmeden gücendirmeden, 'ben' değil, 'biz' anlayışıyla ilçemizi halkımız ile birlikte yöneteceğiz. Birilerini kırarak, gönül koyarak değil, herkesi dinleyerek herkesin rızasını alarak hizmetlerimizi en güzel şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlçemizdeki seçmenlerimizin ve halkımızın, barış, adalet ve huzur içinde yaşamaları için bu göreve talibiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA

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