Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

49 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmalarını sürdürdü.

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Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan adayı Mehmet Çerçi ile Şehzadeler Belediye Başkan adayı Ömer Faruk Çelik, seçim çalışmalarını sürdürdü.

31 Mart yerel seçimlerinden yeniden aday gösterilen Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi, Tevfikiye, Topçuasım ve Kaynak mahallelerinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla buluştu.

Ziyaretlerde ilçe sakinlerinin taleplerini de dinleyen Çerçi, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek "Tevazu, samimiyet ve gayret ile çıktığımız bu kutlu yolda yeni dönem için çalışmalarımıza başladık. 5 yılda Yunusemremize güzel hizmetler yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bırakmaya hazırlandığımız 5 yılda söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçirdik. Bazılarına zamanımız yetmedi. Onları ve daha birçoğunu da vatandaşımızın teveccühü ile yeni dönemde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Çerçi'ye ziyaretlerinde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve partililer de eşlik etti.


Şehzadeler ilçesinde yeniden aday gösterilen belediye başkanı Ömer Faruk Çelik de AK Parti ve MHP ilçe teşkilatıyla Selimşahlar, Aşağıçobanisa, Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerini ziyaret etti, deve güreşi festivaline katıldı.

Ziyaretinde mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Çelik, "Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimlerine kadar AK Parti ve MHP teşkilatları ile el ele vererek yoğun bir çalışmayla Manisa'da Cumhur İttifakını başarıya ulaştırıp Büyükşehir Belediyesi ve 17 İlçe Belediyesini kazanacağız inşallah." diye konuştu.

Çelik, daha sonra Sancaklıbozköy'de Anadolu Yörükleri ve Deveciler Federasyonu tarafından düzenlenen deve güreşi festivaline katılarak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Şehzadeler, Yunusemre, Politika
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