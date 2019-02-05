Yerel Seçimlere Doğru

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, profesyonel bir şirkete yaptırdıkları çalışmada kentte yaşayanların şikayet ettikleri ilk konunun alt yapı sorunları olduğunu belirlediklerini belirtti.

Saadet Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Mansur İriş, profesyonel bir şirkete yaptırdıkları çalışmada kentte yaşayanların şikayet ettikleri ilk konunun alt yapı sorunları olduğunu belirlediklerini belirtti.



İriş, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Dürüst başkan, dürüst yönetim" sloganıyla seçim kampanyası çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Kampanyalarının öne çıkan simgesinin ise "cepsiz ceket " olduğunu anımsatan İriş, makamlara cepsiz ceketlerle gelip cepsiz ceketlerle ayrılacakları mesajını vermek istediklerini ifade etti.



Proje tanıtımlarını kısa süre sonra yapacaklarını anlatan İriş, "Edirne'yle alakalı profesyonel bir şirkete araştırma yaptırdık. Edirne'de çok acı bir durum. Birinci problem altyapı çıktı. Projelerimiz bu noktada, en büyük problem neyse en büyük çözüm yolu da bu olacak Allah'ın izniyle. Halkın problemini, 'geri sayım başladı, yapıyoruz, ediyoruz' değil 'yaptık, yapacağız' yani. Bu hakikaten ayıp bir şey yani, bunun partisi şusu busu da yok yani. Burada yaşayan insanlar bunu hak etmiyor." dedi.



Alt yapı sonrası yeşil alan ve otopark sıkıntılarını da iş başına gelir gelmez çözmek amacıyla önemli projelerinin olduğundan bahseden İriş, şöyle devam etti:



"Bu büyük problemler halledildikten sonra detaylarla alakalı çalışmalar devam edecek. Belediye binası çok ciddi bir problem, hizmet binaları çok ciddi bir problem. Edirne'nin şöyle bir durumu var, Edirne'nin belediye başkanı bir şehrin belediye başkanı değildir iki şehrin belediye başkanıdır diyoruz. Çünkü Edirnemiz'in nüfusu 160 bin civarında, Edirne'ye gelen yılda 3 milyon turistten bahsediliyor. Dolayısıyla ikinci bir kitle var aslında. Elli otobüs günde geliyor ortalama olarak. Bu insanlar burada yaşıyorlar, evet, kişiler değişiyor ama sonuç itibarıyla Edirne belediye başkanının her gün hizmet etmesi gereken elli otobüs insan var ve burada yaşıyorlar.



Maalesef Edirnemiz'le alakalı, bu insanlar niçin geliyorlar? Bizim alışveriş merkezlerimize kimse gelmez. İstanbul'da çok daha fazlası var, çok daha büyükleri var. İnsanlar bizim Selimiyemiz'e geliyorlar, Eski Camimiz'e geliyorlar, Üç Şerefelimiz'e, 2. Beyazıt Külliyemiz'e, Muradiye Camimiz'e, Hıdır Baba Tabyamız'a, Şükrü Paşa Anıtımız'a geliyorlar. Edirne'de şöyle çok ciddi bir problem var. Önce problemi tespit edip sonra çözüm yollarını aramak lazım. Şimdi Edirne'ye dışarıdan bir turist olarak gelelim. Edirne'yi hiç görmedik hayatımızda, ilk defa arabamızla geldik. Şimdi biz bakınıyoruz etrafımıza, Edirne'de ne var acaba, nereye gitmemiz gerekiyor? Soruyoruz sağa sola, Böyle açık hava müzesi olan bir şehri el yordamıyla bulmaya çalışıyoruz."



Kentteki tur rehberi sayısının yetersiz olduğunu bu sayıyı artırarak kente gelen turistlerin kalacağı zaman ölçüsünde gezi ve konaklama rotaları belirleyeceklerini ifade eden İriş, kentte var olan umumi tuvalet sorununu da gidereceklerinin altını çizdi.



CHP ve İYİ Parti arasındaki ittifakın Edirne yerelinde "sancılı" geçtiğini iddia eden İriş, CHP'nin bu ittifaktan Edirne'de çok fayda göremeyeceğini ileri sürdü.



İriş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla 9 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek toplantıda belediye başkan adaylarının tanıtılacağını belirtti.

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