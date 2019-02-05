Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ülkü Ocakları Samsun Şubesi'ni ziyaret etti.

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AK Parti'den yeniden aday gösterilen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Ülkü Ocakları Samsun Şubesi'ni ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Samsun Şubesi Başkanı Aslan Kösef ile bir araya gelen Tok, beraberliklerinin daimi olacağını söyledi.

AK Parti- MHP birlikteliğinin 15 Temmuz ruhu ile başladığını belirten Tok, şöyle devam etti:

"31 Mart seçimleri sonrasında Belediyemizin yönetiminde, işleyişinde ve istişarelerimizde de bu misyonu, birlikteliği ve kardeşliği sürdüreceğiz. Bu birlikteliğin örneklerini daha önce de görmüştük ve yine bundan dış güçlerin ne kadar rahatsız olduğunu, hatta içimizde bazı şer odaklarının hoşnut olmadığını biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin dik duruşlarıyla yine kazanan milletimiz, devletimiz ve Türkiye olacaktır. Bizleri en iyi şekilde ağırladığınız için teşekkür ediyor ve genç kardeşlerimize sevgilerimi iletiyorum."

Tok, MHP'nin ilk Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in "Mevzu Vatansa Hepimiz Ölelim, Mevzu Makamsa Hepiniz Ölün" sözünün yazılı olduğu fotoğrafı Kösef'e hediye etti.

Tok'u ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kösef, "31 Mart Seçimlerinde Cumhur İttifakı ile güzel bir birliktelikle bir arada olurken sonrasında da bu birlikteliğin devam edeceğini düşünüyorum ve yürekten inanıyorum. Yerel seçimlerde siz ve ekibinize başarılar diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:05 Kaynak: AA

İlkadım, MHP, Samsun, Güncel
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