Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

15 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kuz, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Kuz, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Mersin ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanacağını belirtti.


AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin de Cumhur İttifakı adaylarının seçimleri kazanması için canla başla çalışacaklarını söyledi.


Cumhur İttifakı'nın Mersin'deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan'ın, AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı olarak sonuna kadar arkasında ve yanında olduklarını vurgulayan Çetin, "Bununla yetinmeyip AK Parti belediye meclis üyeleri ile de yerelde bu ittifakı sürdürerek güçlü meclis oluşumuna katkıda bulunacağız." dedi.

Tuna ve Aktan ise kendilerini coşkulu bir şekilde karşılayan partililere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:15 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Silifke, Mersin, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarladan 45 Kuruşa Alınan Narenciye Tezgahta 5 TL'ye Satılıyor HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek

Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:30:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]