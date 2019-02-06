Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

23 dakika önce

Demokrat Parti Edirne İl Teşkilatı düzenlediği toplantıyla Edirne Belediye Başkan Adayı Sibel Barshan'ı basına tanıttı.

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Demokrat Parti Edirne İl Teşkilatı düzenlediği toplantıyla Edirne Belediye Başkan Adayı Sibel Barshan'ı basına tanıttı.


Kentteki bir restoranda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Demokrat Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Barshan, Edirne'yi geleceğe taşımak için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Edirne'nin önemli bir şehir olduğunu belirten Barshan, "Edirne'ye 6 yaşında geldim ve tüm yaşamım bu şehirde geçti. Her şeyimi Edirne'de kazandım. Bu şehre belediye başkan adayı olmak çok gurur verici. Bu inancımızla, gücümüzle Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Demokrat Parti ile gücümüzü birleştirdik. Biz varız, hazırız ve buradayız. Edirne için çalışacağız" dedi.

Demokrat Parti Edirne İl Başkanı İbrahim Özyılmaz da parti olarak köklü bir gelenekten geldiklerini belirterek, "Yola çıktığımızda Edirne'ye bir belediye başkanı adayı ararken kendi kendimize Edirne'nin Tansu Çiller'ini arıyoruz dedik. Edirne'ye kadın eli değmesini istiyoruz. Belediye başkan adayımız bir iş kadını. Seçimlerde başarılı olmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:42 Kaynak: AA

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