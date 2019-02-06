Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

26 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Karaman, Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar, partilerine adaylık için yapılan başvuru sayısını paylaştı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Karaman, Merkez İlçe Başkanı Mahmut Ünüvar, partilerine adaylık için yapılan başvuru sayısını paylaştı.

Yaptığı yazılı açıklamada, uzatılan başvuru süresinin dolduğunu hatırlatan Ünüvar, partisine belediye başkan aday adaylığı başvuruları ile başlayan teveccühün, il genel meclisi ve belediye meclisi aday adaylıkları ile artarak devam ettiğini kaydetti.

Ünüvar, "Hemşerilerimizin görev alma şuuru, fedakarlık bilinci ve hizmete partimizden talip olmaları elbette gurur verici. Partimize Karaman merkezde 74 arkadaşımız belediye meclisi için, 15 arkadaşımız da il genel meclisi için aday adayı olarak başvuru yaptı." dedi.

Ünüvar, Karaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak yapılan başvuruları genel merkeze ilettiklerini, "Genel merkezimiz bu başvuruları Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de birçok açıklamasında bahsettiği üzere güvenlik soruşturmasından geçirecek. FETÖ ve benzeri unsurların partiye sızmasını önlemek adına yapılan güvenlik soruşturması, yerelde teşkilatlarımızın güvenilir kadrolarla çalışma yapması açısından oldukça önemli. Bunun yanında seçim sonrası il adına yapılacak hizmetler açısından bilgi, birikim ve liyakat genel merkezimizin özen gösterdiği konular. Bütün bu inceleme ve soruşturmaların ardından il genel ve belediye meclis listesi belirlenecek. Karaman teşkilatımıza gönderilen genelgede de bildirildiği üzere, genel merkezin onay verdiği listeler parti sisteminden alınarak merkez ilçe seçim kuruluna verilecek."

Partisinin, 31 Mart yerel seçimleri için halkın kendilerine gösterdiği teveccühün kıymetini bilerek, çok titiz bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Ünüvar, "Karaman'da gönüllere taht kuracak, geleceğe yön verecek ve şehrin teminatı olacak listelerle karşılarına çıkacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:14 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Karaman Merkez, Karaman, Güncel
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