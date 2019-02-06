Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Edirne Belediye Başkanı Koray Uymaz, yerel seçimlere doğru çalışmalarını sürdürüyor.

Uymaz, çalışmaları sivil toplum kuruluşları ve kurum ziyaretleri yaparak yöneticilerle bir araya geldi.

Çalışmaları kapsamında Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Kuyumcular Derneği'ni ziyaret eden Uymaz, dernek yöneticileriyle sohbet edip projelerini anlattı.

Uymaz'a ziyaretlerinde AK Parti Edirne İl Teşkilatı üyeleri de eşlik etti.

"Sevginin olduğu yerde engel yok"

CHP Uzunköprü Belediye Başkan Adayı Özlem Becan, yerel seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalar çerçevesinde ilçedeki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenci, aileler ve idarecilerle bir araya geldiğini belirtti.

Uzunköprü'de yaşayan engelli vatandaşlar ile ailelerin taleplerini dikkate alarak "Engelsiz Yaşam Evi" projesini hazırladıklarını aktaran Becan, "Biz bu yola sevgiyle, Uzunköprülülerin bizlere olan inancı ile güvenlerinden aldığımız güçle çıktık. Sevgi ve birlikteliğin gücü ile de ilerlemeye devam ediyoruz. Birlikte olduğumuz sürece, birbirimizi sevdiğimiz sürece aşamayacağımız engel olduğuna inanmıyorum. Hayata geçireceğimiz projemizi bu anlamda çok önemsiyorum. 31 Mart'ta göreve geldiğimizde en kısa süre içerisinde projemiz ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:34 Kaynak: AA

Koray Uymaz, Edirne, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime 53 Gün Kala Yapılan Son Ankette, Taşlar Yerinden Oynuyor AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı

Muhtar Adayı Baba, Kendisine Rakip Olan Oğlunu Evlatlıktan Reddetti Son Dakika! İstanbul Kartal'da 8 Katlı Bina Çöktü! 2 Kişi Yaralı Olarak Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]