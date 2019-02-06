Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Tuncel Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazanmaları durumunda hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

AK Parti Tuncel Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kazanmaları durumunda hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.



Arasan'ın bir kafede düzenlediği bilgilendirme toplantısına, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yıldız Güngör, AK Parti Tunceli Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Uçar ve partililer katıldı.



Kentin trafik plakası olan "62"den yola çıkarak 62 proje hazırladıklarını ifade eden Arasan, "Biz kazanırsak hayata geçireceğimiz projelerle Tunceli kazanacak." dedi.



Seçilmesi halinde öncelikle engelli vatandaşlara, çocuklara ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık anlayışını benimseyen bir yönetimle hareket edeceklerini belirten Arasan, şunları söyledi:



"Dersim'in onur, gurur, şeref ve kimlik problemi yoktur. İşsizlik, gelecek ve hizmet problemi vardır. O nedenle bu seçim memleketin, gençlerimizin ve halkımızın kurtuluş seçimidir. Boş vaat değil icraat seçimidir. Bu seçim, hükümetimizin hizmet yarışı, rakiplerin ise boş söz ve vaat seçimidir. Bu nedenle biz sloganımızı 'Dersim Gümüş Kapı, Altın Kapı Olacak, Doğa, Kültür ve Turizm Şehri Olacak' diye belirledik."

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