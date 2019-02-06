Yerel Seçimlere Doğru

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Antalya'da, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, kendine, ekibine ve projelerine güvendiğini, belediye başkanlığını kazanacaklarını söyledi.

Antalya'da, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, kendine, ekibine ve projelerine güvendiğini, belediye başkanlığını kazanacaklarını söyledi.



Enç, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ile Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, Bölge Müdürü Murat Eğilmez'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Zora ve kaleye inanmadığını belirten Enç, "Yok kalesiymiş, yok çok zormuş.' Doğru planlama ve stratejiyle insanlara dokunursanız bu işi çözümlersiniz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey Muratpaşa'da mevcut kazanımları koruyarak, insanlara daha fazla konfor sunmak.Yaşam kalitelerini yükseltmek." diye konuştu.



Belediyelerin asli görevlerinin yanında kentte yaşayanlara artı değer katması gerektiğini vurgulayan Enç, kreş imkanlarından kültür salonlarına, gençlik merkezlerine, kadın kooperatiflerine ve istihdamına kadar birçok alanda çalışmalarının olacağını anlattı.



Enç, "Kendime, ekibime, projelerime güveniyorum. Muratpaşa'yı kazanacağız." diye konuştu.



Opera ve baleyle ilgili kültür merkezi planladıklarını anlatan Enç, Muratpaşa için projelerini lansmanla tanıtacaklarını aktardı.



60 bin metrekare üzerine Atatürk Kent Merkezi kuracaklarını ifade eden Enç, kentin kronikleşen sorunlarını çözeceklerini vurguladı.

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