Yerel Seçimlere Doğru

CHP
ve İYİ Parti
'nin oluşturduğu "Millet İttifakı"nın Manisa
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Orkun Şıktaşlı, yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanlığını kazanması halinde örnek bir belediyeciliğe imza atacaklarını söyledi.
Seçim çalışmaları kapsamında gazetecilerle bir araya gelen Şıktaşlı, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban
ve İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz
ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Şıktaşlı, büyükşehir belediye başkanlığı döneminde Manisa'yı kendi kendine yeten bir il haline getireceğini belirterek, "Stratejimiz tüm grupların içinde olduğu bir yöneticilik olacaktır. Manisa'da vizyon getirecek çok da bir iş yapılmadı. Önümüzdeki zaman diliminde projelerimizi sıralayacağız. Biz borçlanarak değil önce geliri sağlayarak proje yapacağız. Örnek bir belediyecilik yapacağız." diye konuştu.
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban da İYİ Parti ile Manisa genelinde örnek bir mutabakata vardıklarını dile getirerek, "17 ilçede de anlaştık. Tüm seçmenlerin oylarına talibiz. Seçmenle hiçbir sorunumuz yok. Orkun Şıktaşlı başımızın tacıdır. 17 ilçede de 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz' felsefesiyle çalışma yapacağız." dedi.
İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz ise Manisa'nın menfaatleri doğrultusunda herkesi kucaklayacaklarını ifade etti.