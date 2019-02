Yerel Seçimlere Doğru

Çamlıdere Peçenek Ortamahalle Gençlik ve Spor Derneğince, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a destek amacıyla toplantı düzenlendi.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, yöneticilerin hatalarına kızıp kimsenin devlete kızmaya hakkı olamayacağını söyledi.



Devletin içinde yaşayan her bireye eşit mesafede olduğunu belirten Yaşar, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka yaşayacak toprağımız yok. Bakın, yanı başımızda Suriye ve Irak'ta savaştan kaçanlara biz kucak açtık. Bizim başımıza Allah korusun böyle bir şey gelse, kimse bize kapsını açmaz. Bizim kavgayı, ayrıştırmayı bırakıp ülkemize sahip çıkmamız lazım." dedi.



Yenimahalle'de yapılan her yatırımın altında belediyenin kendi kaynağının yattığını anlatan Yaşar, "10 yılda Yenimahalle'de çok işler başardık. Şentepe 10 yılda çok yol aldı. Birçok ilde olmayan yatırımları ilçeye kazandırdık. Peki, bunu nasıl yaptık? Sizin kaynaklarınızı doğru ve verimli kullanarak başarıya ulaştık. Yaptığımız her işte tüyü bitmemiş yetim hakkı gözettik. Böyle olunca da başarıya ulaştık." diye konuştu.



Dernek başkanı Mustafa Aktay da Yaşar'ın ilçede pek çok çalışma yaptığını belirterek, çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.



Toplantıya CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Çamlıdere Belediye Başkan adayı Vefa Peçenek de katıldı.

