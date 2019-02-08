Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

31 dakika önce

AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

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AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ile Muhtarlar Derneği, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Güvenlik Korucuları Derneği, Batman İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğini ziyaret eden Arslan, dernek yöneticileriyle görüştü.

Arslan, yerel seçimde sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Muzaffer Arslan, Sason, Güncel
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