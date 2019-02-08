Yerel Seçimlere Doğru
31 dakika önce
AK Parti Sason Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
AK Parti Sason
Belediye Başkan adayı Muzaffer Arslan
, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.
Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım
ile Muhtarlar Derneği, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Güvenlik Korucuları Derneği, Batman
İnsani Yardım Derneği Sason Temsilciliğini ziyaret eden Arslan, dernek yöneticileriyle görüştü.
Arslan, yerel seçimde sivil toplum kuruluşlarından destek beklediklerini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 Kaynak: AA
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