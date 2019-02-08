Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

SİNOP (AA - AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
SİNOP (AA - AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Ali Çöpçü, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Çöpçü, destek istedi.

Şehirlerin gelişmesinde esnafların katkılarının önemli rol oynadığını vurgulayan Çöpçü, şöyle konuştu:

"Esnafımız Sinop'un göz bebeğidir. Esnafın büyüyüp gelişmesi, ekonomik sıkıntılarından arınması, yaptığı işi severek ve isteyerek yapması, Sinop'un büyüyüp gelişmesi ve sıkıntılarını çözmesi anlamına gelir. Esnafımız sıkıntı yaşarsa, zor durumda kalırsa bu tüm Sinop'u etkiler. İşte bu nedenle esnafımızın sıkıntısı demek belediye olarak bizim sıkıntımız demektir."

Sinop esnafının hiç çekinmeden her türlü sıkıntı ve ihtiyacını belediyeye iletebileceğini bilmesi gerektiğini dile getiren Çöpçü, "Daha öncede belirttiğim gibi, amacımız basit bir seçim yarışından öte gönül belediyeciliği yapmak. Seçimi kazanana kadar değil, seçim sonrasında da halkımızın sorunlarını dinlemeyi önemsiyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:18 Kaynak: AA

Ali Çöpçü, Sinop, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]