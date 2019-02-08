Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

53 dakika önce

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatı tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatı tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, belediyeciliğin Ak Parti'nin işi olduğunu, AK Parti'nin belediyecilik kültürü oluşturduğunu söyledi.

Yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük başarı sağlayacağını ifade eden Karahocagil, "AK Parti'nin işi yatırım, gelişim. AK Parti'nin işi hizmet, geleceği imar etmek. 31 Mart akşamı belediyemizi kazanarak inşallah Gümüşhacıköy'ümüzün kaybettiği 5 seneyi telafi edeceğiz." dedi.

Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Ünek, Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Yakup Doluel, Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:54 Kaynak: AA

Amasya, Gümüşhacıköy, Ak Parti, Yerel, Politika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek! Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]