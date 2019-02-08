Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatı tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Teşkilatı tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.



Gümüşhacıköy Öğretmenevi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, belediyeciliğin Ak Parti'nin işi olduğunu, AK Parti'nin belediyecilik kültürü oluşturduğunu söyledi.



Yerel seçimlerde AK Parti'nin büyük başarı sağlayacağını ifade eden Karahocagil, "AK Parti'nin işi yatırım, gelişim. AK Parti'nin işi hizmet, geleceği imar etmek. 31 Mart akşamı belediyemizi kazanarak inşallah Gümüşhacıköy'ümüzün kaybettiği 5 seneyi telafi edeceğiz." dedi.



Programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Ünek, Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Yakup Doluel, Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile partililer katıldı.

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