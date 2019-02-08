Yerel Seçimlere Doğru

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, Havza'da ziyaretlerde bulundu.



Usta, Havza Ziraat Odasını ziyaret ederek, oda başkanı Coşkun Genç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.



Samsun'un sürekli göç verdiğini belirten Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı olması halinde yatırımcı çekmeye çalışacaklarını söyledi.



Samsun'da mevcut yatırımcıların bile büyümek istediklerini söylediğini aktaran Usta, "Yusuf Ziya Yılmaz'ın güzel hizmetleri oldu. Kıyı şeridinde şehircilik, güzelleştirme anlamında güzel işler yaptı ancak sanayi ve ticaretin hiç önünü açmadı. Ticaretin önünü açmamız lazım. Samsun'u bu şekilde geliştirmek mümkün. Medikal alet alanında ciddi potansiyel var. Bunu değerlendirmeliyiz." dedi.



Samsun'a sahip çıkılmadığını iddia eden Usta, "Samsun'da Samsun'a sahip çıkacak bir yönetimle yola çıkılmalıdır. Sahip çıkılmadığı için sürekli geriye gidiyor. Bölgedeki fakirliği azaltacak, göçü durduracak projeleri hayat geçirmek istiyoruz." diye konuştu.



Coşkun da ziyaretten ötürü Usta'ya teşekkür etti.



Usta, daha sonra ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak, destek istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü

Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!

Ziraat Bankası'ndan Seracılara Müjde: Krediler 2 Yıl Geri Ödemesiz 7 Yıl Vadeli Olacak