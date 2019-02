Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Çarşamba Belediye Başkan adayı Halit Doğan , Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilciliğini ziyaret etti.Demir, burada yaptığı konuşmada, her zaman kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmek için çabaladığını söyledi.Milletvekilliği ve bakanlık döneminde Samsun'a pek çok yatırım gelmesini sağladığını dile getiren Demir, "Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Samsun için her istediğimiz yatırımı sağladı. Cumhurbaşkanımızın Samsun'dan büyük oy beklentisi var ve bunu sağlamak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Seçimden sonra da Samsun ve tüm ilçelerine gerekli yatırımları gerçekleştireceğiz." dedi.Doğan da Çarşamba Belediye Başkan adaylığı görevinin kendisine verilmesinin ardından çalışmalarına başladığını belirtti.Çarşamba'da sohbet ettiği insanların öncelikle altyapı ve otopark sorununu dile getirdiğini anlatan Doğan, "Seçimi kazandığımızda bu iki konu önceliğimiz olacak. Ardından da diğer projelerimizi gerçekleştireceğiz. Ekip olarak Çarşamba'ya hizmet edeceğiz ve insanları kırmadan her zaman yüz yüze bakacağız. Amacımız sadece Çarşamba'ya hizmet etmek." diye konuştu.AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ise hem Çarşamba hem de Samsun'da en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 'a destek vermek istediklerini ifade etti.Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Osman Şafak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkan adaylarına başarı diledi.