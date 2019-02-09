Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Çarşamba Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilciliğini ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir ile Çarşamba Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Eğitim-Bir-Sen Çarşamba temsilciliğini ziyaret etti.

Demir, burada yaptığı konuşmada, her zaman kendisine verilen görevleri layıkıyla yerine getirmek için çabaladığını söyledi.

Milletvekilliği ve bakanlık döneminde Samsun'a pek çok yatırım gelmesini sağladığını dile getiren Demir, "Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Samsun için her istediğimiz yatırımı sağladı. Cumhurbaşkanımızın Samsun'dan büyük oy beklentisi var ve bunu sağlamak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Seçimden sonra da Samsun ve tüm ilçelerine gerekli yatırımları gerçekleştireceğiz." dedi.

Doğan da Çarşamba Belediye Başkan adaylığı görevinin kendisine verilmesinin ardından çalışmalarına başladığını belirtti.

Çarşamba'da sohbet ettiği insanların öncelikle altyapı ve otopark sorununu dile getirdiğini anlatan Doğan, "Seçimi kazandığımızda bu iki konu önceliğimiz olacak. Ardından da diğer projelerimizi gerçekleştireceğiz. Ekip olarak Çarşamba'ya hizmet edeceğiz ve insanları kırmadan her zaman yüz yüze bakacağız. Amacımız sadece Çarşamba'ya hizmet etmek." diye konuştu.

AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden ise hem Çarşamba hem de Samsun'da en yüksek oyu alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek istediklerini ifade etti.

Eğitim-Bir-Sen Çarşamba İlçe Başkanı Osman Şafak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye başkan adaylarına başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:29 Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Samsun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadenizli Muhtar Adayının Çatıya Yaptığı Mezar Görenleri Şaşkına Çevirdi Hollanda'da Türk İş Adamının Otelin Bahçesine Koyacağı Uçak Otoyoldan Geçti

Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi Bilet Bulamayan Vatandaşlar Şikayet Etti, Doğu Ekspresi İncelemeye Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 12:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]