Yerel Seçimlere Doğru

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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, "Rakiplerimizi sevgiyle ikna edeceğiz.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, "Rakiplerimizi sevgiyle ikna edeceğiz. İşin sırrı sevgidir ve dokunmaktır." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Edremit ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Takva, büyükşehirle birlikte 14 ilçeyi kazanmaları gerektiğini söyledi.



Takva, Van'da her milletten insanın yaşadığını, kenti siyah ve beyaz olmaktan kurtarmak istediklerini dile getirdi.



"Birbirimizi ötekileştirmeden, kol kola bir kent yönetimi yaratmamız lazım" diyen Takva, "HDP'ye, MHP'ye, CHP'ye oy verenler bizim düşmanlarımız değil. Onlarla birlikte bu şehirde huzur içerisinde yaşamının koşullarını aramamız lazım." ifadesini kullandı.



Van'ı sadece Türkiye'de değil dünyada örnek gösterilebilecek bir belediyecilikle taçlandırabileceklerinin altını çizen Takva, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu, sizlerle (muhtarlar) olacak. Tek kişiyle olmaz. Elimizde sihirli değnek yok. Sizden ricam; evinize gittikten sonra komşunuza çevrenize anlatın. 'Yok düşmandır' 'Yok bu HDP'lidir' demeyin. Asla kimse kimsenin düşmanı değil. Rakibimiz olabilirler ama düşmanımız değildirler. Siyasette düşmanlık olmaz, terörde düşmanlık olur. Rakiplerimizi sevgiyle ikna edeceğiz. İşin sırrı sevgidir ve dokunmaktır. Bu işin yükü sizin omuzlarınızdadır."



AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı İsmail Say ise "Siz kendi mahallenizin aynasısınız. Siz bize ne gösterirseniz biz aynada onu görürüz. Muhtarlar devletin temsilcisidir. Siz bizim arkadaşlarımız, bizim temsilcilerimizsiniz." dedi.

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