Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

21 dakika önce

CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Taşova ilçesinde İYİ Parti adayını destekleyeceklerini söyledi.

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CHP Amasya İl Başkanı Reşat Karagöz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Taşova ilçesinde İYİ Parti adayını destekleyeceklerini söyledi.

Karagöz, partisinin Taşova ilçe başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye genelinde pek çok ilde ittifak kararı alan CHP ve İYİ Parti'nin Amasya'da da birlikteliği sağladığını aktardı.

CHP Parti Meclisinde alınan karar gereği Taşova ilçesinde İYİ Parti adayı Özgür Özdemir'i ortak aday olarak destekleyeceklerini belirten Karagöz, ülkeye ve Amasya'ya hayırlı olmasını diledi.

İYİ Parti Amasya İl Başkanı Adnan Kır da her iki partinin genel başkanlarının başlattığı hareketi kendilerinin de Amasya'da gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şu anki iktidar belediyelerle geldi, belediyelerle gidecek. İnşallah 31 Mart'ta mutlu sona erişeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Amasya, Güncel
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