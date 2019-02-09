Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca sandık bazlı çalışma sistemi eğitim toplantısı düzenlendi.

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AK Parti Şırnak İl Başkanlığınca sandık bazlı çalışma sistemi eğitim toplantısı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, seçmenin sandıkta oy kullanabilmesi konusunda parti üyelerine eğitim verildiğini söyledi.

Üyelerine ne şekilde çalışacaklarını anlatacaklarını dile getiren Erkan, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız coğrafyayı daha güzel kılmanın mücadelesini veriyoruz. Yıllar yılı sıkıntı çektik. 'Birlikten kuvvet doğar' dedik. İl teşkilatı sadece il başkanı ve yönetimden ibaret olmaz, mahallelere ve sandıklara varıncaya kadar görevinden haberdar, bilinçli ve amacına kilitlenmiş bireylerle inşallah 31 Mart'ta zafer elde etmiş oluruz. 2019 yerel seçimlerinde Şırnak'ta bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açmaya kararlıyız."

AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka da millete ihanet etmeyeceğinin sözünü vererek, "Düzgün bir şekilde çalışacağım ve herkesin kalbine ineceğim." dedi.


Toplantıya AK Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:11 Kaynak: AA

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