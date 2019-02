Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Havza İlçe Gençlik Kolları tarafından sandık müşahit eğitimi düzenlendi.Havza Belediye Başkanı Murat İkiz , Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimin açılışında, 31 Mart yerel seçimlerinin hizmetlerin devam etmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, "AK Parti ailesi olarak her zaman seçimlere hazırız. Bu seçimde de yine üzerimize düşeni yapacağız ve yüksek oy oranıyla yolumuza devam edeceğiz." dedi.AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ise AK Parti'nin gençlere her zaman değer veren bir parti olduğuna işaret etti.Güçlerini gençlerden aldıklarını dile getiren Kayan, "Hem sahada hem de sandıkta alınan başarıda gençlerimizin büyük payı var. Alacağınız bu eğitimle sahada yapmış olduğumuz çalışmaların karşılığı olan oylarımıza sahip çıkılacak. İnşallah oy oranımızı artırarak bu seçimden de başarıyla çıkacağız." diye konuştu.AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir de AK Parti'de gençlerin her zaman değer bulduğuna dikkati çekerek, "Reisimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sizler çok kıymetlisiniz. 21 yaşımda kurucu ilçe başkanlığı yapmış biri olarak bunu yakınen biliyorum. Sizlerin özverili çalışmalarıyla hedeflerimize daha güçlü ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.AK Parti Havza Gençlik Kolları Başkanı Sedat Ayan da seçimin sandıkta kazanıldığını vurgulayarak, "Gençler olarak gerek sahada gerek sandıkta her zaman aktif olarak çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Reisimizin izinde 2023 ve 2053 hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." diye konuştu.Konuşmaların ardından müşahitlik, görevleri ve yetkileri konularında katılımcılara bilgi verildi.