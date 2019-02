Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir , seçim çalışmalarını Havza 'da sürdürdü.Demir, ilçede esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlardan yerel seçimde destek istedi.Demir ve beraberindekiler daha sonra Cumhur İttifakı ortağı MHP 'nin Havza İlçe Teşkilatını ziyaret ederek MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.MHP'nin kuruluşunun 50. yılını kutlayan Demir, merhum Alparslan Türkeş 'i rahmetle andığını ifade etti.AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakın ülkenin geleceğini teminat altına alan bir ittifak olduğunu söyleyen Demir, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Devlet Bahçeli 'nin katkıları çok önemli. Yerel seçimler de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel ayağını dolduran bir seçim olacak. Allah 31 Mart'ta bize hayırlı, bereketli, ülkemiz için, şehrimiz için, gelecek neslimiz için çalışmayı sağlamak için fırsat versin." dedi.MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da ittifakın önemli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:"Birkaç belediye fazla almaktansa ülkemizin geleceği için yatırım yapmakta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam olarak yerleşmesi için ittifakın devamlılığında hem fikiriz. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra da birlikteliğimizin devamı önemli. Seçim çalışmalarına her zaman için destek vereceğiz."Demir, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı genişletilmiş istişare toplantısına katıldı.Burada yaptığı konuşmada Demir, Samsun'a vizyon kazandırdığını belirterek eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 'a teşekkür etti.Hemen her alanda eşdeğer, planlı, programlı projeler yapacaklarını söyleyen Demir, "Yaptığımız her proje Samsun'a merhale kat ettirecek. Her dokunuşumuz ilçelerimize merhale kat ettirecek. Yatay kalkınmayı en iyi şekilde uygulayan il olacağız. Eşdeğer kalkınma, eşdeğer refah, eş değer mutluluk...Böyle bir sistem." ifadesinde bulundu.Hedeflerinin gönül belediyeciliği olduğunu vurgulayan Demir, çalışacaklarını, oturmayacaklarını, makam koltuğunun tozlanacağını belirterek en büyük oy oranını Havza'dan beklediğini sözlerine ekledi.Toplantıya, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz , AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ile partililer katıldı.