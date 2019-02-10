Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Adana'da Cumhur İttifakı adayları imam hatip mezunları ile yemekte bir araya geldi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Adana'da Cumhur İttifakı adayları imam hatip mezunları ile yemekte bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, imam hatip mezunları ile ATOSEV Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte buluştu.

Burada konuşan Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde tüm ilçe ve büyükşehirde galip geleceğine inandığını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın şeffaf olduğunu ifade eden Sözlü, karşı ittifakta ise HDP'nin perde arkasında yer alarak gizlendiğini söyledi.

Programa AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhur İttifakı'nın Seyhan adayı Fikret Yeni, Çukurova adayı Yusuf Baş, Yüreğir adayı Fatih Kocaispir, Sarıçam adayı ve mevcut belediye başkanı Bilal Uludağ da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA

Hüseyin Sözlü, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alzheimer Hastası Baba ve Oğlunun Kavuşma Anı Yürekleri Yaktı Burun Ameliyatında Can Veren Leyla'nın Giyemediği Gelinliği Mezarının Üzerine Örtüldü

2 Çocuk Annesi Kadından 3 Gündür Haber Alınamıyor 300 Bin Liralık Otomobilinin Anahtarını Kaybetti, Bulana 15 Euro Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 18:52:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]