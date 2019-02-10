Yerel Seçimlere Doğru

Adana'da Cumhur İttifakı adayları imam hatip mezunları ile yemekte bir araya geldi.

Adana'da Cumhur İttifakı adayları imam hatip mezunları ile yemekte bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, imam hatip mezunları ile ATOSEV Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemekte buluştu.



Burada konuşan Hüseyin Sözlü, Cumhur İttifakı'nın seçimlerde tüm ilçe ve büyükşehirde galip geleceğine inandığını belirtti.



Cumhur İttifakı'nın şeffaf olduğunu ifade eden Sözlü, karşı ittifakta ise HDP'nin perde arkasında yer alarak gizlendiğini söyledi.



Programa AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Cumhur İttifakı'nın Seyhan adayı Fikret Yeni, Çukurova adayı Yusuf Baş, Yüreğir adayı Fatih Kocaispir, Sarıçam adayı ve mevcut belediye başkanı Bilal Uludağ da katıldı.

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