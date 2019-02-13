Yerel Seçimlere Doğru
2 saat önce
AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
AK Parti Yüksekova
Belediye Başkan Adayı Teoman
Zeydan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.
Zeydan, bir yandan seçim çalışmalarını yürütürken diğer yandan çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.
ADEM'de kursiyerlerle bir araya gelen Zeydan, burada projeleriyle ilgili bilgi verdi.
Zeydan, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.
Merkezdeki kreşi de ziyaret eden Zeydan, burada çocuklarla ilgilenerek oyuncak dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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