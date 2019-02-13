Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

2 saat önce

AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

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AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Zeydan, bir yandan seçim çalışmalarını yürütürken diğer yandan çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyor.

ADEM'de kursiyerlerle bir araya gelen Zeydan, burada projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Zeydan, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Merkezdeki kreşi de ziyaret eden Zeydan, burada çocuklarla ilgilenerek oyuncak dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:58 Kaynak: AA

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