Yerel Seçimlere Doğru

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, "Bugün itibarıyla birlikteliğimiz tüm mahallemizde, bize gönül vermiş herkesle ittifakımız vardır.

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, "Bugün itibarıyla birlikteliğimiz tüm mahallemizde, bize gönül vermiş herkesle ittifakımız vardır." dedi.



Böcek, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP ve İYİ Partinin Antalya Milletvekilleri ve millet ittifakının ilçe belediye başkan adaylarının katılımıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenledi.



Burada konuşan Böcek, kendisini aday gösteren tüm CHP ve İYİ Parti teşkilatına teşekkür ederek, seçim sürecini birlik içinde tamamlayacaklarını söyledi.



"Ben, sen yok, biz varız, birlikte yaparız' dedik. Beraberce Antalya'da önümüzdeki süreci başarılı şekilde tamamlayacağız. Bugün itibarıyla birlikteliğimiz tüm mahallemizde, bize gönül vermiş herkesle ittifakımız vardır. Biz kimseyi ötekileştirmedik." diyen Böcek, hiçbir kurum ve kuruluşlarla kavga etmeden çalıştıklarını anlattı.



Genel seçim gibi çalışacaklarını aktaran Böcek, siyaset yapmadan yerelde kalkınacaklarını ifade etti.



Böcek, "Planlı, kurallı kent için geliyoruz. El ele kol kola gönül gönüle hizmet edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı ötekileştirmeden hizmet edeceğiz. Hep birlikte başaracağız." diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen, aday gösterilirse istifa ederim gibi söylemler vardı. Neler söylemek istersiniz?" soru üzerine Böcek, "Buralardan birilerine ekmek çıkmaz. Birlikte yaparız. Tüm siyasi partilerde yarışlar vardır. Hani Mevlana, 'Dün dünde kaldı cancağızım yeni şeyler söylemek lazım' dediği gibi biz biriz, beraberiz. Dün de ziyaretime geldi. Geçmiş dönemde il başkanlığı yapan bir arkadaşımız, hiçbir sorunumuzun olmadığını görebiliyorsunuz." diye konuştu.

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