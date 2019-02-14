Yerel Seçimlere Doğru

Edirne'de CHP belediye başkan adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Edirne'de CHP belediye başkan adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.



Bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra Edirne Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.



Gösterinin ardından CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP ilçe belediye başkan adayları kısa bir selamla konuşması yaptı.



Edirne Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan, konuşmasında, tüm adayların "koltuk değil memleket sevdalısı" olduğunu belirti.



Yerel seçimlere herkesin hazırlık yaptığını tüm partilerin seçime girerek kazanmak istediğini anlatan Gürkan, iktidarın seçimleri yerel değil genel seçim havasına sokmaya çalıştığını ifade etti.



MHP'nin ise seçimleri "beka sorunu" olarak göstermesinin doğru olmadığını savunan Gürkan, "Oysa bu bir yerel seçim. 17 yıldır iktidar ve gizli ortağı koltuklarını kaybetmekten o kadar korkuyor ki yerel seçimi bir genel seçim havasına sokmaya çalışıyorlar." dedi.



Başkan Gürkan, İYİ Parti ile oluşturdukları ittifakın seçimlerde başarıya ulaşacağını, artık vatandaşların yapılan tüm oyunları gördüğünü aktardı.



Konuşmaların ardından adaylar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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