Yerel Seçimlere Doğru
1 saat önce
Tokat'ta AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı.
Tokat
'ta AK Parti
seçim irtibat bürosu açıldı.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
, Cumhuriyet Meydanı
'nda bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu açılışında, seçimlere 50 günden az bir zaman kaldığını söyledi.
Seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan Eroğlu, "Bugün seçim irtibat büromuzu açmak için toplandık. AK Parti olarak her bireyin oyuna talibiz. 2014 yılında yüzde 52 ile başkanlığa seçildim. İnşallah bu seçimde yüzde 60 olur. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
AK Parti İl Başkanı Metin Polat
da seçimlere iyi hazırlandıklarını belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Seçim irtibat büromuz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Duanın ardından büronun açılışı yapıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA
Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
CHP'nin Adayına "AK Parti'ye Oy Vermem" Diyen Rizeli Teyze, Kararını Değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor