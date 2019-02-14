Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Tokat'ta AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı.

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Tokat'ta AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı.

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu açılışında, seçimlere 50 günden az bir zaman kaldığını söyledi.

Seçim çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatan Eroğlu, "Bugün seçim irtibat büromuzu açmak için toplandık. AK Parti olarak her bireyin oyuna talibiz. 2014 yılında yüzde 52 ile başkanlığa seçildim. İnşallah bu seçimde yüzde 60 olur. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Metin Polat da seçimlere iyi hazırlandıklarını belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Seçim irtibat büromuz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Duanın ardından büronun açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Tokat, AK Parti, Güncel
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