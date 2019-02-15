Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, görev verilmesi halinde Beyşehir'de 67 mahalleye hizmet vereceklerini söyledi.

AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar, görev verilmesi halinde Beyşehir'de 67 mahalleye hizmet vereceklerini söyledi.





İlçede seçim çalışmalarını sürdüren Yaşar, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek seçimlerde destek istedi.



Daha sonra ilçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ne giden Yaşar, kahvehanelerde mahalle sakinleri ile bir araya gelirken kendisine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililer eşlik etti.



Yaşara burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde ilçenin 67 mahallesine de dokunan hizmetlere imza atacaklarını belirterek, "İlçemizde 7'den 77'ye herkese, her kesime inşallah güzel hizmetler götüreceğiz." dedi.



Yaşar konuşmasının devamında, "Eğer seçilirsem, ilçemizin diğer merkez ve dış mahalleleri gibi Bayındır'a da en iyi şekilde hizmet etmenin gayretini göstereceğim." diye konuştu.

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