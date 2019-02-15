Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

17 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca seçim irtibat bürosu açıldı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığınca seçim irtibat bürosu açıldı.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, Kepez Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosu açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkanı seçilmesi durumunda 90 gün içerisinde önemli projelere imza atmaya başlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ereğli'ye özel bir ilgisi olduğunu anlatan Şahin, "Cumhurbaşkanımız özellikle Ereğli'yi ince eleyip sık dokudu ve bu kardeşinizi ön plana çıkarttı ve sizlere emanet etti. Bizim her sözümüzün altında Cumhurbaşkanımızın imzası var. Bizim her projemizin arkasında Cumhurbaşkanımızın desteği ve özel ilgisi var." dedi.

İlçede istihdamı arttıracak projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını anlatan Erol Şahin, kendisine gösterilen ilgiye de teşekkür etti.

Seçim bürosunun açılışına AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Politika
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