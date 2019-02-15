Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz." dedi.



Güler, seçim çalışmaları kapsamında Akkuş ilçesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Güler, esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelere eşit şekilde yatırımlar yapılacağını belirterek, "Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine milletin ihtiyacı var." diye konuştu.



Ordu'nun bütün ilçelerine eşit şekilde hizmet getireceklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:



"Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine de milletin ihtiyacı var. Dolayısıyla projeler hayata geçirildiği zaman hem siz kazanacaksınız hem de bu güzellikleri gören insanlar kazanacak. Hem turizm hem de işsizliği önleyecek çalışmalarla Akkuş'u çok daha güzel bir hale getireceğiz."



Güler'in programına AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Partili Belediye Başkan Adayı, CHP'nin Sloganının İnternet Sitesini Satın Aldı

Binali Yıldırım Vapur Kullandı, Martılara Simit Attı

24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi

Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti