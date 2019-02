Yerel Seçimlere Doğru

Beyşehir ilçesinde "Sağduyunun birlikteliği, Cumhur ittifakı" konulu program düzenlendi.

Beyşehir ilçesinde "Sağduyunun birlikteliği, Cumhur ittifakı" konulu program düzenlendi.



Etkinlikte konuşan Cumhur ittifakının Beyşehir Belediye Başkan adayı Üzeyir Yaşar, "Cumhur ittifakı bu ülkede 15 Temmuz gecesi, vatanını, milletini seven milli birlik ve beraberlik projesi olan, aslında bir davanın adı olmuştur. O yüzden pazara kadar değil, mezara kadar yol arkadaşlığı yapacağız." dedi.



AK Parti ve MHP Beyşehir İlçe Teşkilatları ile Ülkü Ocakları Vakfı Beyşehir Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen programda kürsüye gelen ittifakın adayı Üzeyir Yaşar, AK Parti adaylığının yanı sıra, Cumhur ittifakın bir adayı olmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.



Yaşar, bu süreçte Cumhur ittifakı olarak her iki partinin mensuplarıyla bir yol arkadaşlığı yapacaklarını, uzun bir yolu birlikte yürüyeceklerini ifade ederek, Cumhur ittifakının bu ülkede 15 Temmuz gecesi vatanını, milletini seven, milli birlik ve beraberlik projesi olan, aslında bir davanın adı haline geldiğini belirtti.



MHP Beyşehir İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş da programda yaptığı konuşmada, "Biz de lider, teşkilat ve doktrin tartışılmaz. Liderimizin emrettiği gibi Cumhur ittifakının adayı Üzeyir Yaşar başkandır." dedi.



Programa, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, her iki parti teşkilatının yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Nagihan Karadere ile Sema Aydemir, Canlı Yayında Birbirine Girdi

Adı Milli Takım ile Anılan Şenol Güneş: Sezon Sonu Teklif Gelirse Değerlendirebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Takımda Yerli Teknik Direktör Olmasını İsterim

YSK Başkanı Güven'den Seçmene Uyarı: Tutanağı Kontrol Edin