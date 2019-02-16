Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Tokat'ta AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı.

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Tokat'ta AK Parti seçim irtibat bürosu açıldı.


AK Parti'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eroğlu, Çekenli İş Merkezi yakınında bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu açılışında, seçimlere az bir zaman kaldığını söyledi.

Tokat halkına teşekkür eden Eroğlu, "Seçimin arifesindeyiz. İnşallah güzel sonucu Tokat'tan Türkiye'ye duyuracağız. 5 yılda yaptıklarımızı gördünüz. İnşallah desteğinizle 31 Mart'ta seçileceğiz. 5 yılda 91 proje yaptık." dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk de seçim irtibat bürosunun hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:07 Kaynak: AA

Tokat, AK Parti, Güncel
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