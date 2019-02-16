Yerel Seçimlere Doğru

Tokat
'ta AK Parti
seçim irtibat bürosu açıldı.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Belediye Başkanı Eroğlu
, Çekenli İş Merkezi yakınında bulunan AK Parti seçim irtibat bürosu açılışında, seçimlere az bir zaman kaldığını söyledi.
Tokat halkına teşekkür eden Eroğlu, "Seçimin arifesindeyiz. İnşallah güzel sonucu Tokat'tan Türkiye
'ye duyuracağız. 5 yılda yaptıklarımızı gördünüz. İnşallah desteğinizle 31 Mart'ta seçileceğiz. 5 yılda 91 proje yaptık." dedi.
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk
de seçim irtibat bürosunun hayırlı olmasını diledi.