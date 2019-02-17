Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Keşap Avcılar ve Atıcılar Derneğini ziyaret eden Emür, dernek yönetimi ve üyelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Emür, her zaman dernek üyelerinin yanında olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çalışmalarımız ve projelerimiz ile ilgili dernek üyelerine bilgiler verdik. Gelen talepleri de dinledik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Gönlünü bize açan, destek veren Keşap Avcılar ve Atıcılar Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:46 Kaynak: AA

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