Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

9 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, AK Parti ve MHP Toroslar ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, AK Parti ve MHP Toroslar ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Tuna, bir toplantı salonunda buluştuğu partililerden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Tuna, Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile Mezitli ilçesinde düzenlenen toplantıda Mersin Servis İşletmecileri Odası Başkanı Zafer Çekmek ve yönetim üyeleriyle bir araya geldi.

Tuna, yaptığı konuşmada, seçim öncesinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşları Yerinden Oynatacak Öneri! AK Parti ile MHP Birleşsin, Adı CİP Olsun AK Partili Aday Konuşurken "Babo Bu Adam 5 Yıl Önce Neredeydi?" Deyip Kıyafetini Yırttı

Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 17:39:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]