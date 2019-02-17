Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

59 dakika önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Köprüköy ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Köprüköy ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Seçim Koordinasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sekmen ile İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Köprüköy ilçesine gerçekleştirdikleri ziyarette vatandaşlara AK Parti belediyeciliğini anlattı.

İlçede vatandaşlara hitap eden Sekmen, kentte bulunan her ilçeyi kendi potansiyelleri dahilinde birer markaya dönüştürmek için yola çıktıklarını belirtti.

Halkın beklentilerine cevap vermeyi kendilerine esas olarak gördüklerini aktaran Sekmen, "Çünkü bizde halkımızın hizmet ihtiyaçlarını gidermek, ilçelerimizi ve şehirlerimizi topyekun kalkındırabilmek esastır. Bu bizim en büyük şiarımız oldu, olmaya da devam edecek." ifadesini kullandı.

İl Başkanı Öz ise "Yerel yönetimler, AK Parti'mizden gördüğü değeri, ilgiyi ve alakayı Türk siyaset tarihi boyunca hiçbir siyasal partiden görmedi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:24 Kaynak: AA

Köprüköy, Mehmet Emin Öz, Erzurum, AK Parti, Politika
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