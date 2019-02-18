Yerel Seçimlere Doğru

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gülnar ilçesini ziyaret etti.



Kılavuz, ilçede partisinin ilçe başkanlığı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ve Cumhur İttifak Adayı Alpaslan Ünüvar'ın seçim ofisini ziyarette bulundu.



Burada bir konuşma yapan Kılavuz, bir olarak Cumhur İttifakı adaylarına destek vereceklerini söyledi.



Cumhur İttifak Adayı Alpaslan Ünüvar da AK Parti ve MHP Gülnar ilçe başkanlarıyla birlikte 50 mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi.



Daha sonra Kılavuz ve beraberindeki heyet, esnafları gezerek onlarla bir süre sohbet etti

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy da Galibiyet Sevincini Yaşadı

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı

Cüneyt Özdemir'in Anlattığı Hikaye Yürekleri Dağladı

Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı