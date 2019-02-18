Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

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MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Gülnar ilçesini ziyaret etti.

Kılavuz, ilçede partisinin ilçe başkanlığı, Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ve Cumhur İttifak Adayı Alpaslan Ünüvar'ın seçim ofisini ziyarette bulundu.

Burada bir konuşma yapan Kılavuz, bir olarak Cumhur İttifakı adaylarına destek vereceklerini söyledi.

Cumhur İttifak Adayı Alpaslan Ünüvar da AK Parti ve MHP Gülnar ilçe başkanlarıyla birlikte 50 mahallede vatandaşlarla bir araya geldiklerini bildirdi.

Daha sonra Kılavuz ve beraberindeki heyet, esnafları gezerek onlarla bir süre sohbet etti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA

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