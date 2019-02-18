Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

54 dakika önce

Erdemli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mükerrem Tollu, tarım işçilerini ziyaret etti.

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Erdemli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Mükerrem Tollu, tarım işçilerini ziyaret etti.

Tollu, MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin ve belediye meclis üyeleriyle birlikte limon hasadı yapılan işçileri ziyaret edip, tatlı ikramında bulundu.

Paketleme tesislerini de ziyaret edip işçilerle bir araya gelen Tollu, limonun çok ciddi ekonomik değer ve gelir kapısı olduğunu söyledi.

Tarım ürünlerinin sanayi ürünü haline gelmesi için özel sektörle birlikte tesisler kuracaklarını ifade eden Tollu, "İlçemizde bir limonata fabrikasının olması ekonomiye büyük katkı sağlayacak ve ciddi bir istihdam sağlayacaktır. Erdemli'nin yıllardır özlemini çektiği önemli tesislerin yapılması için proje çalışması başlattık. Limonata fabrikası ve plastik kasa fabrikası kurulması için proje çalışması başlattık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

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