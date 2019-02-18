Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

33 dakika önce

Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Necdet Gökçınar olduğunu İl Seçim Kurulu'na bildirdi.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
Saadet Partisi, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Necdet Gökçınar olduğunu İl Seçim Kurulu'na bildirdi.

Gökçınar, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yaman ve Kağıthane Belediye Başkanı adayı Zeynel Keskin ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'na geldi.

Başvuru dilekçesini İl Seçim Kurulu'na sunan Gökçınar, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 milyar insanın saadeti bizim en geniş hedefimiz. İnşallah 31 Mart, milli görüşle bu hedefe varmanın birinci adımı olacak. Bu millet kendi özüyle tekrar buluşacak." dedi.

Necdet Gökçınar, belediye başkanı seçilmesi durumunda metrobüsü raylı sisteme kavuşturacaklarını, vatandaşın sorunlarını çözeceklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:51 Kaynak: AA

İstanbul, Saadet Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı

Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 17:24:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]