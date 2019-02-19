Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Giresun Belediye Başkanı ve CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Teyyaredüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Giresun Belediye Başkanı ve CHP'nin Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu, Teyyaredüzü Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Aksu, mahalle halkıyla bir süre sohbet etti, sorunları ve taleplerini dinledi.

Teyyaredüzü Mahallesi'ne önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Aksu, bunlardan birinin de doğal gaz kullanımı olduğunu söyledi.

Aksu, mahalleyi yenilemeye devam edeceklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"Giresun'da bu zamana kadar görev yapmış belediye başkanları içinde zannedersem en zor dönem bana denk geldi. Hepinizin malumu şehirde doğal gaz çalışmaları devam ediyor. Doğal gaz çalışmaları yapılmadan önce Teyyaredüzü'nde bütün cadde ve sokakların tamamını yenilemiştik ancak vatandaşlarımızın doğalgaza kavuşmaları için yaptığımız yollar tekrardan yıkıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Teyyaredüzü Mahallesi'nin tamamını tekrardan yenileyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:19 Kaynak: AA

Politika
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