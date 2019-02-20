Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

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AK Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Uymaz, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret ederek başkan seçilmesi halinde yapacağı projelerini anlattı.

Edirne'nin sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunların çözülmesi için atılacak adımları tek tek belirlediğini ifade eden Uymaz, Edirne'nin temel belediyecilik sorunlarının mutlaka çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Sanayi sitesindeki esnafları, bazı iş yerleri ile benzinlik ve araç muayene istasyonlarını da ziyaret ettiğini anlatan Uymaz, yerel seçimlere sayılı günler kala çok çalışarak Edirne'yi AK Parti Belediyeciliği ile tanıştıracaklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:09 Kaynak: AA

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