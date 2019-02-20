Yerel Seçimlere Doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük ve Derebucak ilçelerini ziyaret etti.



Hüyük ilçesinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Hüyüklülere yaptığı konuşmasında halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancıyla hareket ettiklerini söyledi.



Altay, "Önemli bir 5 yıl geçirdik. Çünkü 5 yıl önce Yeni Büyükşehir Yasası yürürlüğe girdi ve biz meydanlarda bu yasanın ilçemize katacağı güzelliklerden söz ediyorduk. Biz yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermedik ve aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak Hüyük'e 57 milyon lira yatırım gerçekleştirmişiz. Ama bizim en çok sevdiğimiz, keyif aldığımız bir iş var. O da tarımsal destekler. Özellikle vatandaşlarımızın gelirinin artması ve burada kazançlarının çoğalması için tarımsal destekleme ve sulamaya 5 yılda toplam 15 milyon lira para harcadık." dedi.



AK Parti İl Başkanı Angı da kıymetli bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve kıymetli bir ilçe belediye başkan adayıyla yola çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



Makam aracını sattı beldeye taş döşedi



"2004 yerel seçimlerinde Hüyük'te kazanamamıştık. Ama pek çok beldede AK Parti seçimi aldı. Seçimden hemen sonra baktık, Çavuş beldesinde seçilen genç bir kardeşimiz, beldenin içinde çamurlu yollar var, millet çamurda yürürken, ben makam aracında gezemem deyip arabasını sattı. Onun yerine kilitli taş alıp sokakları kilitli taşla döşedi. Kim? Hüyük Belediye Başkan adayımız Mehmet Çiğdem kardeşimiz. Helal olsun ona. İşte bugün gönül belediyeciliği dediğimiz o tabloyu 2004'ten bugüne kadar tüm büyükşehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde bu kardeşlerimiz, 1994'te İstanbul'da görevi devralan Cumhurbaşkanımızın anlayışıyla yola koyulmuşlardır."



Hüyük Belediye Başkan Adayı Mehmet Çiğdem de vatandaşla birlikte yönetme anlayışını ilçede devam ettireceklerinin sözünü verdi.



Yapılan konuşmaların ardından esnafları ziyaret eden Altay ve Angı, son olarak ilçe belediye binasını ziyaret etti.





Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Hüyük'ün ardından Derebucak ilçesine geçerek İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

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