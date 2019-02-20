Yerel Seçimlere Doğru

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MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, seçim çalışmalarına Atatürk anıtına çelenk koyarak başladı.

MHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Hamdi Ayan, seçim çalışmalarına Atatürk anıtına çelenk koyarak başladı.



Ayan, İl Başkanı Varol Demirköse, İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, belediye meclis üyesi adayları ve partililerle Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu.



Ayan, burada yaptığı konuşmada, belediye meclis üyesi aday listelerinin tesliminin ardından resmi sürecin başlamasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunduklarını söyledi.



Çalışmalara başladıklarını ifade eden Ayan, şöyle konuştu:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl gibi kısa ömründe gençliğinden ölümüne kadar Türk milletinin bekasını, Türkiye'nin huzuru ve refahını, yapmış olduğu savaşları ve mücadeleleriyle yeni bir cumhuriyete geçişi, Zonguldak'ı il yapması, bizlere hediye etmesi ne kadar şükran ve minnetlerimizi iletsek yetersiz kalacaktır. Kendi dönemleri içerisinde silah arkadaşlarıyla bizlere bırakmış oldukları bu vatan emin ellerde, kendilerinin ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız, gösterdiği muasır medeniyetler hedefine birlikte yürüyeceğiz. Ekibimizle 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde belediye meclis üyelerimizle seçilsek veya seçilmemiş olsak da onun izinden yürüyeceğimizi burada ifade etmek istedik."

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