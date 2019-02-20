Yerel Seçimlere Doğru

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55 dakika önce
AK Parti Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı, esnafı ziyaret etti.
AK Parti Şemdinli
Belediye Başkan adayı Tahir Saklı, esnafı ziyaret etti.
Saklı, beraberindeki partililerle çarşı merkezindeki esnafı dolaştı, onlarla sohbet etti.
Projelerini esnaf ve vatandaşa anlatan Saklı, ilçe halkının fikrini alarak, birlikte hareket edeceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:39 Kaynak: AA
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