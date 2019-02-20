Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

55 dakika önce

AK Parti Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı, esnafı ziyaret etti.

Yerel Seçimlere Doğru, System.String[]
AK Parti Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı, esnafı ziyaret etti.

Saklı, beraberindeki partililerle çarşı merkezindeki esnafı dolaştı, onlarla sohbet etti.

Projelerini esnaf ve vatandaşa anlatan Saklı, ilçe halkının fikrini alarak, birlikte hareket edeceklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:39 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eyüp Sultan Camii İmamı, Binali Yıldırım İçin dua Edip Oy İstedi Konsensus İstanbul İçin Yaptığı Son Anketi Açıkladı

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı AFAD'dan Depremle İlgili Rahatlatan Açıklama: Olumsuz Bir Duruma Rastlamadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 22:34:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]