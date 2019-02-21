Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

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Aziziye Belediye Başkan Adayı Muhammed Cevdet Orhan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.

Aziziye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Aziziye Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Orhan'ın yerel seçim çalışmaları çerçevesinde ilçede esnaf ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Orhan'ın ilçede kurulan halk pazarını da gezdiği aktarılan açıklamada, MHP'lilerin de eşlik ettiği Orhan'ın esnaf ve vatandaşlar ile sohbet ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı aynı zamanda istikrar ve güvenin adresidir. Halkımızın ittifakımıza teveccühü sayesinde inanıyoruz ki 31 Mart gecesi ipi göğüsleyen taraf biz olacağız. Hedefimiz Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği doğrultuda, hizmeti insan için üretmek ve gönül belediyeciliğiyle taçlandırmak olacaktır. Geride bıraktığımız hizmet dönemindeki performansımız daha da iyi hizmetler üreteceğimizin en büyük göstergesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:52 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Aziziye, Politika
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