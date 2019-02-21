Son Dakika Haberleri: Yerel Seçimlere Doğru

Yerel Seçimlere Doğru

1 saat önce

HDP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Umut Doğruer, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Patnos belediye başkan adaylarının Emrah Kılıç olduğunu bildirdi.

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HDP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Umut Doğruer, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Patnos belediye başkan adaylarının Emrah Kılıç olduğunu bildirdi.

Umut Doğruer yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Ağrı İl Başkanlığınca geçici belediye başkan adaylarına ilişkin bildirdiği listede HDP'nin Patnos Belediye Başkan adayı olarak Müşerref Geçer'in isminin yer aldığını aktardı.

Doğruer, şunları kaydetti:

"Partimizce dün verilen listede Patnos ilçemizdeki belediye başkan adayımız olarak Müşerref Geçer ismi sehven yer verilmiştir. Patnos ilçemizde resmi belediye başkan adayımız Emrah Kılıç'tır. Müşerref Geçer, resmi başkan adayımız değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:28 Kaynak: AA

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