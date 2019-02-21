Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için çalışmalarını Kumyalı semtinde sürdürdü.

AK Parti'nin Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için çalışmalarını Kumyalı semtinde sürdürdü.



Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Şenlikoğlu, kendilerinin sorunları ile taleplerini dinledi.



Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, Giresun halkının isteklerini tek tek yerine getireceklerini ifade ederek, "Ben de tıpkı sizler gibi bu topraklarda doğup büyümüş bir kardeşinizim. Tecrübe, bilgi ve birikimimizle Giresun'umuza önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum. 28 mahallesi bulunan Giresun'umuz için önemli projelerimiz var. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından Giresun'a yakışır hizmetlerle hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz." dedi.



Giresun halkının desteğiyle Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta zafer yazacağını ifade eden Şenlikoğlu, şöyle konuştu:



"Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacak yerel seçimler öncesinde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına güzel bir ortam oluşturduk. Giresun'da çok güzel bir birlikteliğimiz var. Biz Cumhur İttifakı'nı sadece bir siyasi ittifak olarak değil, bir beka birlikteliği olarak görüyoruz. Bu birliktelik Giresun'umuzun geleceğini şekillendirecektir."

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